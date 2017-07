OFFICIEEL: Beerschot-Wilrijk gaat hÃ©Ã©l hard: dubbele meter uit Venezuala is binnen

Romo stond de voorbije seizoenen bij AEL Limassol en Apoel Nicosia in Cyrpus onder contract. Met Romo, Quintijn Steelant en Jordi Nolle heeft de club nu zijn drie doelmannen binnen. Naast een Venezolaans paspoort beschikt de 27-jarige goalie ook over de Spaanse nationaliteit.

Hij doorliep de jeugdreeksen bij Atlético de Turén in zijn geboortestad en werd daarna nummer één bj jLlaneros. Van 2009 tot 2016 stond hij op de loonlijst bij Udinese in de Serie A in Italië, waar hij achtereenvolgens werd uitgeleend aan Estudiantes Mérida en Mineros in Venezuela, nadien ook aan Watford in de Engelse Premier League.

De 27-jarige doelman verzamelde in de voorbije jaren 4 caps bij de Venezolaanse U21 en stond ook acht keer onder de lat van nationale elftal van Venezuela, zocht de club op. Hij wordt morgen in Antwerpen verwacht en sluit dan onmiddellijk aan bij de trainingen op het Universiteitsplein.