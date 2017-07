Lukaku mist reuzenkans bij debuut, Mourinho geeft zijn mening

Lukaku mocht in de tweede helft opdraven en kwam alleen voor doel, randje buitenspel. Hij kreeg de bal echter niet voorbij de doelman. Een grote kans, die hij in de competitie niet te veel zal moeten missen. Maar geen zorgen, die ballen gaan gewoonlijk wel tegen de netten.

José Mourinho was alvast tevreden. "Nee, hij scoorde niet, maar hij speelde wel beter dan de jongens die wel scoorden. Hij hield de bal vast, zorgde voor diepgang en gevaar. Ik ben heel tevreden met zijn debuut", zei The Special One.