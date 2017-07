Met zicht op WK beslist Benteke voor deze club te spelen

door Yannick Lambrecht

Christian Benteke laat Everton links liggen en blijft gewoon bij Crystal Palace

Na het vertrek van Romelu Lukaku is Everton nog steeds op zoek naar een waardige vervanger. Even was er sprake van landgenoot Christian Benteke, maar dat staat niet te gebeuren.