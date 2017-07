Coucke nu ook in Frankrijk gekend: "Kabeljauwen kijken geen voetbal"

Het artikel opent natuurlijk met de geschatte rijkdom van de Oostendse preses, die op 1,3 miljard dollar geschat wordt. Maar al snel ging het over de kansen van Oostende donderdagavond.

"We hebben vijf procent kans, als we eerlijk zijn", geeft Coucke toe. "Maar dat is geen nul procent, hé. Elk jaar zijn er wel verrassingen. Kijk maar door wie Galatasaray eruit gekegeld werd." Het Zeedse Östersunds zorgde voor dat huzarenstukje.

Hij werd ook geconfronteerd met zijn opvallende tweets. "Of het om te provoceren was? Neen, het is een beetje mijn stijl. Zelfs wanneer we verliezen is het feest."

Cher confrère président @jheyraud, #omkvo, une belle affiche équilibrée: ensemble on a gagné 9 titres nationaux et 3 coupes européennes 1/2 — Marc Coucke (@CouckeMarc) July 14, 2017

2/2 #omkvo

Le budget mensuel de @OM_Officiel est celui de @kvoostende annuel😅

La cantine de @OM_Officiel à la même capacité que notre stade😅 — Marc Coucke (@CouckeMarc) July 14, 2017

Hij had het ook over de moeilijkheden die Oostende qua ligging kende. "Richting het noorden is de zee, en kabeljauwen kijken geen voetbal. In het oosten heb je Club Brugge..."