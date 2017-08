DÃ¡Ã¡rom is Steven Defour nog niet weg bij Burnley

Er was immers heel wat interesse, maar verder dan een eerste gesprek kwam het zelden of nooit. Burnley wil immers boter bij de vis, Defour was dan ook hun recordtransfer van vorige zomer.

Defour oogt fitter dan ooit

"De interesse bekoelde wanneer teams de transferprijs te horen kregen", gaf Defour aan. "Ik heb dan maar alles gegeven in de voorbereiding. Dat ik een dure vogel ben? Blijkbaar wel, hé."

Defour startte vorig seizoen uitstekend bij Burnley, maar de zware Premier League eiste zijn tol op zijn lichaam. Nu lijkt hij echter fitter dan ooit, in een oefenmatch liep hij onlangs maar liefst 13 kilometer.