Union met de billen bloot op het Kiel: "Teleurstellend voor ons, maar knap van Beerschot Wilrijk"

"We wisten dat Beerschot Wilrijk, aangemoedigd door hun fanatiek publiek, als een wervelwind zou beginnen", aldus Marc Grosjean. "En toch beginnen we slap aan de wedstrijd. Ongeconcentreerd, niet stevig genoeg in duel, ... Dat stelde me toch wel wat teleur."

"Er waren enkele kantelmomenten in de wedstrijd die voor ons slecht uitdraaiden. We creëerden genoeg kansen, maar konden ze niet afmaken. Mais bon, dit is natuurlijk maar één wedstrijd. Er volgen er nog 27. Ik wil Beerschot Wilrijk evenwel feliciteren met hun knappe binnenkomer in onze competitie", besloot Grosjean.