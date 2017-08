Everton lijkt Anderlecht voor te zijn in onderhandelingen belangrijk transfertarget

Everton zou al een meeting gepland hebben met de manager van Thomas Vermaelen

Foto: © photonews

Anderlecht was in zijn zoektocht naar een centrale verdediger onder meer uitgekomen bij Thomas Vermaelen. De ervaren Rode Duivel heeft bij Barcelona geen toekomstperspectief meer en kon in Brussel het één en ander gaan oplossen. Everton lijkt echter stokken in de wielen te steken.