'Eindelijk een oplossing voor Racing Genk en Köteles'

De 32-jarige Köteles heeft de aanbiedingen niet bepaald voor het uitkiezen, maar Het Nieuwsblad weet dat er concrete interesse is in Cyprus.

Het is onduidelijk welke club precies, maar promovendus Pafos FC haalde dinsdag ook Christian Brüls binnen (lees hier meer). Misschien komt diezelfde club nog shoppen in België.

Onzeker

Köteles heeft trouwens nog een contract voor twee jaar in Limburg, maar het is duidelijk dat daar geen speelkansen meer zijn. De uitleenbeurt aan Waasland-Beveren van vorig seizoen was ook niet bepaald een schot in de roos