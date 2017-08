Onze ideale 11 voor de Rode Duivels tegen Gibraltar is erg gewaagd - maar wie zou u kiezen?

Vele spelers zitten dan misschien nog met transfermuizenissen, terwijl anderen de voorbije weken wat weinig aan spelen toekwamen. Hen wat matchritme laten opdoen tegen het zwakke Gibraltar, het zou misschien niet slecht zijn.

Roberto Martinez wil het zeker en vast niet doen. "Ik bekijk de wedstrijd tegen Gibraltar serieus", klonk het op de persconferentie. "Er zijn evenveel punten te winnen of te verliezen als tegen Griekenland. We zijn in voorbereiding op die twee wedstrijden, dus ik ga de best mogelijke keuzes maken."

En toch: gezien de wedstrijd tegen Griekenland al drie dagen na het treffen met Gibraltar volgt én een zware uitwedstrijd is, zouden wij enkele spelers misschien wel scherp houden voor die wedstrijd die mogelijk nog belangrijker is.

In doel is Thibaut Courtois wel steevast de nummer 1, maar gezien de situatie bij Liverpool even vertrouwen geven aan Simon Mignolet zou misschien geen slechte zaak zijn. "Ik maak me geen zorgen over Mignolet", aldus de bondscoach. "Iedereen is zich aan het schikken in het nieuwe seizoen."

Achterin lijkt het ons geen slechte zaak om Thomas Vermaelen eens te laten ritme opdoen tegen Gibraltar, verder kiezen we met Alderweireld en Kompany voor zekerheid. Carrasco en Meunier zijn spelers die altijd willen spelen, hen posteren we op hun logische posities. Zij kunnen 180 minuten op 3 dagen ook probleemloos aan.

Op het middenveld zouden we Radja Nainggolan willen kiezen, maar hij zit niet in de selectie. Dan maar Dembélé en De Bruyne, ook beiden balverliefd en dus zekerheden omdat ze gewoon absoluut willen spelen.

Ervoor laten we Eden Hazard op de bank, om hem in minuut 61 in te brengen voor een halfuurtje matchritme. Hij mag dan zijn broer komen vervangen, die mag beloond worden voor goede prestaties in Duitsland.

Voorin houden we Lukaku in beraad en geven we Benteke én Batshuayi een kans om het doel te ruiken. Tegen een team als Gibraltar kan iedereen vertrouwen tanken, denken we. En een beetje concurrentie houdt iedereen scherp richting Griekenland én het WK.

Ons elftal ziet er dan zo uit, maar wie zou u kiezen? Laat het ons weten! Morgen komen we bovendien met de 11 waarvan we verwachten dat Roberto Martinez ze zal kiezen - blijf ons dus op de voet volgen.