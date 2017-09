Wils maakt zich op voor de clash met Cercle: "Ze hebben al een tik gehad"

We hadden toch op vijf op negen gehoopt, minstens -Thomas Wils Deel deze quote:

De start van Lierse is opmerkelijk. In drie matchen speelde het drie keer 2-2 gelijk. "We hadden toch op die vijf op negen gehoopt. Minstens. Die twee thuismatchen, die moet je eigenlijk winnen en nu moeten we die punten elders gaan halen."