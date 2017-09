Het had ook anders kunnen lopen voor Essevee: "Maar ik scoorde niet, dus kunnen we de tijd niet terugdraaien"

Peter Olayinka miste twee grote kansen in het eerste kwartier: "Wat als ik er eentje van die twee kan binnen schieten? Ja, dan heb je misschien een andere match."

Die tweede had ons hoop kunnen geven

"Maar dit is nu eenmaal de situatie waarin we nu zitten, je kan de tijd niet terugdraaien en ik heb ze er niet ingeschoten. Meer valt er dus niet aan te doen. Dit is misschien wel de realiteit van Europees voetbal."

Ook Nill De Pauw miste twee dotten van kansen: "Zeker die tweede had ik gewoon moeten scoren. Dan deden we opnieuw mee en was er meer hoop misschien in de gelederen. Maar hij gaat er niet in en aan de overkant kregen we ze wel meteen binnen."