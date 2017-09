Martinez is duidelijk over gouden generatie Rode Duivels: "Dat is voor mij de sleutel tot het succes"

In een gesprek met het Engelse SportsBreakfast had Belgisch bondscoach Roberto Martinez het onder meer over de Rode Duivels en onze gouden generatie. De sleutel tot het succes zoekt de Spanjaard in de manier waarop we spelers begeleiden. "België heeft een geweldige structuur wat betreft de verdere ontwikkeling van jonge spelers", klinkt het positief.

"Ze krijgen een goede opleiding op school en vervolgens wordt een perfect trainingsschema voor hen opgesteld om ze verder progressie te laten maken", gaat Martinez verder. "Veel spelers hebben al bewezen dat ervaring opdoen in de Jupiler Pro League de ideale opstap is om later te verhuizen naar andere, grotere competities in Europa. Het is een plezier om met deze generatie samen te werken", aldus een lovende bondscoach.