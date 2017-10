Dan toch voetbal in Camp Nou, maar zonder fans!

Nadat FC Barcelona een mededeling de wereld instuurde waarin de Catalaanse club de acties tegen 'de vrijheid van mening' veroordeelde, werd duidelijk dat de wedstrijd tegen Las Palmas toch zou doorgaan. "We hebben beslist om de wedstrijd achter gesloten deuren te spelen", klonk het bij de raad van bestuur.

Lange tijd was het zeer onduidelijk of de wedstrijd al dan niet zou doorgaan in Camp Nou. Een weigering van de Spaanse voetballiga om de wedstrijd uit te stellen, gaf uiteindelijk de doorslag om toch te spelen. Zonder de 100.000 toegelaten fans welteverstaan.

Opvallend: Gerard Piqué speelt. De verdediger is een Catalaan in hart en nieren en gaf vooraf aan weinig zin te hebben om te spelen, maar neemt zijn plaats toch in in het hart van de defensie.