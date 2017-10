Uitblinker voelt zich over het hoofd gezien door Martinez: "Het zou leuk zijn moest er tenminste getwijfeld worden om me op te roepen"

Bij Sampdoria behoort hij elke week tot de uitblinkers. "Nu speel ik altijd. Ik krijg veel vertrouwen. Ik voel dat mijn statuut veranderd is binnen de club", vertelt hij in HLN. Maar de Rode Duivels, dat is een andere zaak. "Ik heb niet het gevoel dat ik van dichtbij gevolgd word."

Een telefoontje kreeg hij nog niet. "Neen. Ik heb hem ook nog niet gezien. Ik weet zelfs niet of hij al een wedstrijd van mij bekeken heeft. Veel meer kan ik daar niet over zeggen."

Hoog niveau

Helemaal begrijpt hij dat niet, want het kan ook niet aan een afwachtende houding liggen, denkt Praet. "Mijn prestaties waren vorig seizoen niet sterk genoeg om bij de selectie te zitten, punt. Maar dit jaar heb ik een serieuze stap gezet. Ik speel nu al een tijdje op hoog niveau."

"Kijk, het gaat me niet over een telefoontje krijgen of niet. Maar het zou alleen leuk zijn als er toch getwijfeld wordt of ik zou opgeroepen worden of niet. Ik hoopte op z'n minst in aanmerking te komen door mijn goede competitiestart. En ook omdat er op dit moment gewoon veel spelers geblesseerd of uit vorm zijn, of zelfs helemaal niet spelen."