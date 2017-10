Rode Duivels zoeken nieuwe mascotte: nog drie kandidaten in de running

Elke fan kon een ontwerp doorsturen naar de KBVB. Uiteindelijk werden er elf ontwerpen onthouden. De spelers zelf brachten dit aantal terug tot drie. Via de website van ING of de Belgische voetbalbond kan u stemmen welk ontwerp uiteindelijk de mascotte wordt van onze nationale trots. Via deze link kan er tot 15 oktober gestemd worden.

Bekijk hieronder het filmpje met Jeroom in de hoofdrol!

Which of these 3 will become our mascot? Vote now for your favorite mascot! #reddevilsmascot #CoachedbyING 👉 https://t.co/jDRvyxBlzG pic.twitter.com/MFVdF2WxNe