Belgenlegioen vier uur op de bus voor ... strafschoppenreeks in Nederlandse Beker (mét resultaat!)

door Yannick Lambrecht

Een ongeziene blunder in de Nederlandse Beker zorgde voor de nodige problemen, maar goed twee weken later is het helemaal beslist tussen Lisse en Hoek. Comedy Capers met een goed einde voor het Belgenlegioen.