Lierse-trainer Still had een ander carrièreplan voor ogen: "Het was nooit mijn bedoeling om nu al hoofdtrainer te zijn"

door Maarten Cattaert



Lierse-trainer William Still toont zich ambitieus, maar is ook geduldig

Foto: Twitter

Nicolas Frutos liet zich tijdens zijn kortstondige periode als hoofdcoach bij Anderlecht opmerken met enkele vreemde uitspraken. Daar wil kersvers Lierse-trainer William Still zich niet aan wagen.