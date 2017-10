Het geduld raakt op: 'Real heeft spijt dat het Bale niet verkocht heeft in de zomer'

Bale vergaart nog maar weinig speelminuten bij Real Madrid en zijn positie kwam al meer dan eens onder vuur te liggen. Volgens Spaans medium Don Balon heeft voorzitter Florentino Perez zelfs spijt dat de winger deze zomer geen andere club opzocht.

Als we eens terugdenken aan de zomer was Manchester United de grootste gegadigde. Maar José Mourinho noemde het een mission impossible. Bovendien dook onlangs het gerucht op dat er een ruildeal met Tottenham voor Harry Kane in de maak is.

"Ik weet niet wat er zal gebeuren in de toekomst", zei coach Zinedine Zidane over de kwestie op de persconferentie voor het Champions League-duel tegen Tottenham. We vermoeden dat niemand dat weet, Zizou...