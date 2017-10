De malaise van Everton loopt de spuigaten uit (met knokpartij tijdens wedstrijd), Koeman weet het ook niet meer

De frustratie spatte ervan af bij Everton en Williams moest het even kwijt. Kijk maar naar de onwaarschijnlijke fout die hij in onderstaande video maakt (let ook op de supporter die mee gaat knokken met een kind op de arm). Alsof dat nog niet erg genoeg was, kreeg de speler zelfs geen rood. Waarschijnlijk wacht hem wel nog een schorsing door UEFA.

Ronald Koeman heeft dit seizoen alleen nog maar teleurgesteld als Everton-coach en daardoor schreeuwen de fans het intussen van de daken om hem naar de deur te wijzen.

De aanwezige journalisten hoopten na de match op een echte reactie, maar verder dan de clichés ging de Nederlander niet: "eerste helft zwak, tweede helft beter", "alles kan nog in onze groep", "op naar de volgende wedstrijd", ... De fans zijn alvast iets eerlijker.

Koeman is getting sacked in the morning — BEN 🇬🇧 (@BenGGMU) 19 oktober 2017

PLEASE PLEASE PLEASE sack Ronald @everton — Nefyn (@nefyn92) 19 oktober 2017

I definitely think Ronald Koeman will be the next manager to get sacked by Everton very soon I'm pretty certain that will obviously happen. — Pinzi Bro (@Smlcfc1) 19 oktober 2017

The absolute state of Everton — Nathan Fernyhough (@NFernyhough) 19 oktober 2017