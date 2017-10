De Bruyne voorspelt: "Ik denk dat zij onze grootste concurrent voor de titel worden"

De Bruyne ziet ook dat de ploeg van Romelu Lukaku sterk is. "Momenteel verwacht ik een titelstrijd met Manchester United, maar het is nog vroeg", aldus De Bruyne bij ESPN. "Of ik die concurrentiestrijd voel bij de Rode Duivels? Nee, met Romelu en Marouane is daar niks van te merken."

"We zijn wel altijd erg gemotiveerd om tegen elkaar te spelen. Maar bij de Rode Duivels lopen er veel rond die de Premier League kunnen en willen winnen. Kijk ook maar bij Chelsea en Tottenham, er zitten overal Belgen", lachte De Bruyne.

Maar City is wel als een trein door de Premier League aan het donderen. "Het verschil is dat we nu de topwedstrijden wél winnen. We spelen misschien ook net dat tikkeltje beter. Ik hoop dat we ons huidige niveau kunnen vasthouden."