Doldwaze taferelen bij KV Oostende in de kleedkamer, Coucke herleeft

Twee keer winnen op rij, het was de droom van Marc Coucke. Die was dinsdag na de winst tegen Charleroi wel al bijzonder opgelucht, maar zat toen al met de match tegen Lokeren in het achterhoofd. Die moest gewonnen worden. Toen dat eenmaal gebeurd was, viel er in heel Oostende een blok van de schouders.

Zowel bij spelers als bij de voorzitter. Kijk maar eens naar de dolle vreugdetaferelen in de kleedkamer achteraf. Coucke ging zelfs de overwinningsselfie nemen...