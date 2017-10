Wie pakt de eerste periode? Alle scenario's uit 1B én het antwoord op de vraag of een testmatch nog kan

OH Leuven en Beerschot-Wilrijk weten waarvoor ze staan bij Lierse en Union

De spanning in 1B is te snijden. Zondag omstreeks 17.50 uur zullen we met zekerheid weten wie de eerste periode op zijn naam heeft geschreven. Of is er nog een mogelijkheid denkbaar waarbij we naar barragewedstrijden gaan? We zetten alle regels en scenario's even op een rij.