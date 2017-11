Proto in de wolken na puntje tegen Barcelona: "Ik ben 34 jaar oud en heb dit nog nooit meegemaakt"

Na enkele wedstrijden op de bank bij aankomst in Griekenland, werkte de doelman zich snel op tot titularis. Tegen Barça ontpopte hij zich tot de held na een sublieme redding in het slot. De doelman feliciteert zijn ploegmaats. "Het is fantastisch wanneer een team erin slaagt een ploeg als Barcelona af te houden", zegt hij aan Sport 24.

"Ik had moeite om het te geloven. Ik ben 34 jaar en heb dit mijn hele carrière nooit meegemaakt. Het was fantastisch. We wisten allemaal dat Barcelona veel beter is dan ons, maar in de voetbalwereld kan alles gebeuren. Dat is duidelijk", besluit de ex-goalie van Anderlecht en KV Oostende. Voor Olympiakos is het zijn eerste punt in groep D.