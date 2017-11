Niet zo lang geleden nog geprezen voor het mooie spel, nu dreigt een ontslag voor Dortmund-coach Bosz

Ook de commotie rond de niet-selectie van goaltjesdief Aubameyang, al goed voor tien doelpunten in elf wedstrijden dit seizoen, viel niet in goede aarde. Bosz liet de Gabonese international uit zijn kern nadat de speler te laat arriveerde op training ten gevolge van een trip naar Barcelona die hij niet gemeld had bij de sportieve staf.

Dit in combinatie met de nederlaag, doet de stoel van de Nederlandse coach wel erg wankelen. "We moeten doorgaan en zullen niet opgeven", toonde Bosz zich nog wel strijdlustig na de wedstrijd.

In het begin van het seizoen werd de trainer nog geprezen voor het aantrekkelijk voetbal dat Dortmund op de mat bracht. De Borussen blijven door de nederlaag derde in de stand. Eeuwige rivaal Schalke 04 kan dit weekend nog over de geel-zwarten klimmen in de stand.