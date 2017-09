Raden naar de opstelling van Frutos in zijn (halve?) finale

Natuurlijk houden ze in Neerpede de situatie in Gent nog steeds nauwlettend in het oog. Binnen het bestuur dromen ze van Hein Vanhaezebrouck. Maar wat als Nicolas Frutos het op één of andere manier klaarspeelt om de drie punten thuis te houden?

Daarvoor zal hij wel creatief moeten zijn. Net als bij René Weiler hebben we - eerlijk toegegeven - geen idee wie hij vanavond aan de aftrap gaat brengen. Ja, er zijn enkele zekerheden, maar welk systeem en welke bezetting? We hebben er het raden naar.

Gokken

Onze gok: Frutos zet - door het ontbreken van Obradovic - vanavond zijn driemansverdediging neer, met Josué Sa als derde centrale verdediger. Chipciu en Trebel op de flanken en Dendoncker-Stanciu op het middenveld. Vooraan zien we Teodorczyk terugkeren, met Onyekuru rond hem. Maar nogmaals: niemand kan voorlopig in het hoofd van de Argentijn kijken.

In ieder geval moet Anderlecht winnen om kans te maken op Europese overwintering. Celtic moet zowat van het niveau van de Belgische landskampioen zijn, maar ook dat gaan we vanavond zien. Het is nu niet dat het spel zo hoopgevend was de laatste maanden...