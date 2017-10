Het is van moeten voor Essevee, vier redenen waarom het lukt

Hongerige wolven

Na de 0 op 6 in de competitie zullen enkele spelers bij Zulte Waregem zeker hongerig zijn. Wie tegen Vitesse een kans krijgt, zal zich willen bewijzen. Dat kan in het voordeel spelen van de troepen van Francky Dury.

Het is in het verleden al vaker gebleken: als Essevee in het nauw komt te staan op een of andere manier, dan bevrijden ze meestal snel zichzelf uit de benarde positie. De komende weken mogen we dus een gretig team verwachten.

Vitesse moet komen

Coach Henk Fraser was op zijn persconferentie duidelijk: "Als we nog iets willen betekenen in de Europa League, dan moeten we de twee duels tegen Zulte Waregem winnen." Van afwachten zal dus zeker geen sprake zijn, winst is een must. "Voor beide ploegen is winnen een absolute must", klinkt het bij De Gelderlander.

Dat kan in het voordeel zijn van Essevee. "Ze proberen te voetballen, met druk naar voren. Daar liggen voor ons mogelijk ook kansen. Wij kunnen het verschil maken en zij ook. Voor de toeschouwers zal het spel misschien leuker zijn dan in de Belgische competitie", aldus Timothy Derijck.

Afwezigen

Navarone Foor (geblesseerd) en Tim Matavz (privéredenen) zijn er niet bij in Waregem. Beiden waren dit seizoen al erg belangrijk, de spits scoorde zelfs al vijf doelpunten in de competitie. Toch niet te versmaden.

Vervangers Mount en Castaignos zijn ook niet te onderschatten, maar ook bij de Nederlandse pers maakt men gewag van een beetje kwaliteitsverlies. Zeker Matavz heeft andere adelbrieven dan Castaignos, die wel zijn kans wil grijpen.

Fans

De fans uit Vitesse reizen met 947 af naar Waregem en zorgen zo voor een vol uitvak. Maar ook het sfeervak is (zo goed als) uitverkocht. Na enkele mindere weken zal het dus ook aan de supporters zijn om van de avondwedstrijd een feest te maken.

Ook het uitvak in Arnhem is namelijk al uitverkocht, en de supporters willen naar Nederland trekken met een goed gevoel. Dat moet de 'heenmmatch' in eigen huis alvast worden gewonnen.

