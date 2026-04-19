LIVE: Blijft Club Brugge ongeslagen in het Dudenpark? "Nog twee procent belangrijker"

Union en Club Brugge kruisen vanavond om 18u30 de degens in het Dudenpark, in wat stilaan dé affiche van het Belgische voetbal is geworden. Het is bovendien al de honderdste confrontatie in de competitie tussen beide ploegen.

Voor Union ligt er een unieke kans. Het won nog nooit thuis van Club in de play-offs, maar kan daar vandaag verandering in brengen. Lukt dat, dan slaan de Brusselaars meteen een kloof van vier punten aan de top.

De ploeg van David Hubert zit alvast in een uitstekende flow. Union is al zestien competitiewedstrijden ongeslagen en verloor al meer dan een jaar niet meer in eigen huis. Cijfers die indruk maken, maar volgens Hubert vooral als motivatie dienen.

“Het zijn statistieken”, relativeert hij. “Ze tonen dat we het in het verleden niet deden, maar kunnen ons net extra prikkelen.” Tegelijk wijst hij erop dat zijn ploeg, ondanks kritiek op het spel, nog altijd resultaten blijft halen.

Club Brugge gaat uitgaan van eigen kracht bij Union

Aan de overkant beseft Ivan Leko maar al te goed wat er op het spel staat. “Deze match is nog twee procent belangrijker dan de rest”, klinkt het. Club kan zich geen nederlaag veroorloven, want dan dreigt het achterop te raken in de titelstrijd.

Toch wil Leko niet speculeren. “Dat is onze stijl niet. Als je speelt om niet te verliezen, verlies je meestal.” De Bruggelingen trekken dus met aanvallende intenties naar het Dudenpark, ondanks de sterke defensieve organisatie van Union.





Het belooft opnieuw een tactisch steekspel te worden, met kleine details die het verschil maken. Union gelooft in zijn thuisreeks en fysieke dominantie, Club in zijn individuele kwaliteit en aanvallende kracht. Alles wijst erop dat deze topper opnieuw een sleutelrol zal spelen in de titelstrijd.