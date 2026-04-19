Volg Union SG - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.
-
Datum: 19/04/2026 18:30
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 3

Union en Club Brugge kruisen vanavond om 18u30 de degens in het Dudenpark, in wat stilaan dé affiche van het Belgische voetbal is geworden. Het is bovendien al de honderdste confrontatie in de competitie tussen beide ploegen.

LIVE: Blijft Club Brugge ongeslagen in het Dudenpark? "Nog twee procent belangrijker"
Foto: © photonews

Voor Union ligt er een unieke kans. Het won nog nooit thuis van Club in de play-offs, maar kan daar vandaag verandering in brengen. Lukt dat, dan slaan de Brusselaars meteen een kloof van vier punten aan de top.

De ploeg van David Hubert zit alvast in een uitstekende flow. Union is al zestien competitiewedstrijden ongeslagen en verloor al meer dan een jaar niet meer in eigen huis. Cijfers die indruk maken, maar volgens Hubert vooral als motivatie dienen.

“Het zijn statistieken”, relativeert hij. “Ze tonen dat we het in het verleden niet deden, maar kunnen ons net extra prikkelen.” Tegelijk wijst hij erop dat zijn ploeg, ondanks kritiek op het spel, nog altijd resultaten blijft halen.

Club Brugge gaat uitgaan van eigen kracht bij Union

Aan de overkant beseft Ivan Leko maar al te goed wat er op het spel staat. “Deze match is nog twee procent belangrijker dan de rest”, klinkt het. Club kan zich geen nederlaag veroorloven, want dan dreigt het achterop te raken in de titelstrijd.

Toch wil Leko niet speculeren. “Dat is onze stijl niet. Als je speelt om niet te verliezen, verlies je meestal.” De Bruggelingen trekken dus met aanvallende intenties naar het Dudenpark, ondanks de sterke defensieve organisatie van Union.

Het belooft opnieuw een tactisch steekspel te worden, met kleine details die het verschil maken. Union gelooft in zijn thuisreeks en fysieke dominantie, Club in zijn individuele kwaliteit en aanvallende kracht. Alles wijst erop dat deze topper opnieuw een sleutelrol zal spelen in de titelstrijd.

Prono Union SG - Club Brugge

Union SG wint
Gelijk
Club Brugge wint
Union SG Union SG wint Gelijk Club Brugge Club Brugge wint
30.59% 39.61% 29.8%
Populairste
1-1
(66x)		 2-1
(50x)		 1-2
(49x)

Vergelijking Union SG - Club Brugge

Positie

1
2

Punten

39
38

Gewonnen

2
2

Gescoorde doelpunten

2
6

Doelpunten tegen

0
3

Gele kaarten

7
4

Onderlinge duels gewonnen

6
8
10
01/02 18:30 Union SG Union SG 1-0 Club Brugge Club Brugge
05/10 18:30 Club Brugge Club Brugge 1-0 Union SG Union SG
20/07 18:30 Union SG Union SG 1-2 Club Brugge Club Brugge
27/04 18:30 Union SG Union SG 0-0 Club Brugge Club Brugge
24/04 20:30 Club Brugge Club Brugge 0-1 Union SG Union SG
22/12 18:30 Union SG Union SG 2-2 Club Brugge Club Brugge
06/10 18:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 Union SG Union SG
20/07 20:00 Club Brugge Club Brugge 1-2 Union SG Union SG
13/05 20:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 Union SG Union SG
21/04 18:30 Union SG Union SG 1-2 Club Brugge Club Brugge
28/02 20:30 Union SG Union SG 2-0 Club Brugge Club Brugge
07/02 20:45 Club Brugge Club Brugge 2-1 Union SG Union SG
26/12 20:45 Club Brugge Club Brugge 1-1 Union SG Union SG
05/11 18:30 Union SG Union SG 2-1 Club Brugge Club Brugge
04/06 18:30 Union SG Union SG 1-3 Club Brugge Club Brugge
06/05 18:15 Club Brugge Club Brugge 1-2 Union SG Union SG
10/02 20:45 Club Brugge Club Brugge 1-1 Union SG Union SG
22/10 20:45 Union SG Union SG 2-2 Club Brugge Club Brugge
11/05 20:30 Club Brugge Club Brugge 1-0 Union SG Union SG
08/05 13:30 Union SG Union SG 0-2 Club Brugge Club Brugge
27/01 20:45 Club Brugge Club Brugge 0-0 Union SG Union SG
01/08 13:30 Union SG Union SG 0-1 Club Brugge Club Brugge
15/07 19:00 Club Brugge Club Brugge 3-2 Union SG Union SG
22/10 18:00 Club Brugge Club Brugge 2-0 Union SG Union SG
"Union SG veel overtuigender dan Club Brugge"

13/04 36

Union SG 6 op 6, Club Brugge 6 op 6. Is de race in de Champions' Play-offs nu al een tweestrijd geworden? Het zou zomaar kunnen. Maar wie maakt nu eigenlijk het meeste indr...

Vanhaezebrouck geeft Ivan Leko gelijk, maar... "De afrekening die volgde, vond ik raar"

14/04 1

Analist Hein Vanhaezebrouck heeft na de tweede speeldag van de play-offs zijn analyse gegeven, met in het bijzonder aandacht voor de uitzeges van Club Brugge en Union. Op d...

Wat levert het 'titelduel' op? Filip Joos formeel: "Dat kan Union SG niet tegen Club Brugge"

15/04 20

Dit weekend staat er met Union SG - Club Brugge een heel belangrijk duel in de Champions' Play-offs op het programma. Welk team zet een stap(je) richting titel? Het zou wel...

De onvoorspelbaarheid van Union die het verschil zou kunnen maken met/tegen Club Brugge

15/04

David Hubert is een trotse coach na de overwinning van Union in Mechelen. De Brusselaars toonden andermaal veel flexibiliteit en blijven week na week punten sprokkelen. Nog...

Van der Elst en Vidarsson zien het: "Zo kan je kampioen worden"

15/04

Union SG en Club Brugge staan er voorlopig goed voor in de Champions' Play-offs. En dus wordt het uitkijken naar wat beide ploegen aankomend weekend tegen elkaar vermogen. ...

Hans Vanaken zet de boel op scherp vlak voor cruciale wedstrijd tegen Union SG met enkele rake uitspraken

16/04 2

Zondag kruisen Union SG en Club Brugge de degens in een rechtstreeks duel om de Belgische landstitel. Hans Vanaken zet de boel meteen op scherp.

Ferme waarschuwing voor Club Brugge: "Dan zou ik toch minder goed slapen... Dat kan niet!"

18/04 4

De topper tussen Union Saint-Gilloise en Club Brugge kan een sleutelrol spelen in de titelstrijd. Volgens analist Marc Degryse ligt er vooral voor Club een uitgelezen kans.

Strijd richting de titel: de opvallende cijfers die het verschil maken tussen Union en Club Brugge

18/04

Zondagavond staat in het Dudenpark dé topper van het weekend op het programma tussen Union Saint-Gilloise en Club Brugge. Een echte stijlenclash in het vooruitzicht.

Club Brugge maakt selectie bekend voor topper tegen Union: Leko zorgt voor twee wijzigingen

18/04

Club Brugge trekt zondagavond met een ongewijzigde ambitie, maar niet met een ongewijzigde selectie naar Union SG. In de wedstrijdselectie voor de topper tegen de leider du...

Sterkhouder Club Brugge ziet gitzwarte keerzijde aan het bestaan als prof

18/04

Joaquin Seys is op korte tijd uitgegroeid tot een sterkhouder van Club Brugge. Onze 21-jarige landgenoot staat aan de top van het Belgische voetbal, maar leerde ook de scha...

Marc Degryse ziet één groot verschil tussen Club Brugge en Union

08:40 1

Club Brugge staat zondagavond voor een cruciale topper op het veld van Union SG. Marc Degryse ziet één duidelijk voordeel bij de Brusselaars en legt daarmee meteen een gevo...

Club of Union? Boskamp ziet duidelijke titelfavoriet: "Daarom zie ik ze kampioen worden"

09:30 12

Union SG en Club Brugge lijken onder elkaar uit te maken wie straks kampioen wordt. Voor hun onderlinge topper in het Dudenpark ziet Johan Boskamp voorlopig nog altijd één ...

Frank Boeckx waarschuwt Club Brugge voor clash met Union: "Dan ga je de boot in"

11:00

Club Brugge trekt zondagavond met één duidelijke opdracht naar Union SG: winnen en de leidersplaats overnemen. Volgens Frank Boeckx zal blauw-zwart daarvoor wel een pak con...

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 13:30 STVV STVV
Union SG Union SG 18:30 Club Brugge Club Brugge
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved