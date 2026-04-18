Ferme waarschuwing voor Club Brugge: "Dan zou ik toch minder goed slapen... Dat kan niet!"

De topper tussen Union Saint-Gilloise en Club Brugge kan een sleutelrol spelen in de titelstrijd. Volgens analist Marc Degryse ligt er vooral voor Club een uitgelezen kans.

“Als er één ploeg is die dit weekend de grootste slag kan slaan, dan is het Club Brugge”, stelt Degryse bij HLN. “Bij winst zetten ze een grote stap richting titel, met daarna ook een iets gunstiger programma.”

Toch waarschuwt hij voor de kracht van Union, vooral op fysiek vlak. “Op intensiteit doet niemand beter. Club moet de match beginnen zoals tegen Anderlecht: de tegenstander bij de nek grijpen en niet loslaten.”

Volgens Degryse ligt daar meteen de sleutel. “Als je niet kan matchen in intensiteit, dan maken tactiek en individuele klasse weinig verschil. Pas als je daarin gelijk bent, maak je kans om te winnen.”

Nochtans ziet hij op papier meer kwaliteit bij Club. “Als je hoort dat ze straks spelers als Onyedika, Tzolis en Ordóñez voor grote bedragen kunnen verkopen, dan weet je genoeg. Dan moet je zo’n wedstrijd eigenlijk winnen.”

Lees ook... David Hubert: "Of er een speler is van Club die ik wil? Neen"›

De lat ligt dan ook hoog in Brugge. “Als ze de titel niet pakken, zou ik toch minder goed slapen. Twee jaar op rij achter Union eindigen, terwijl je intrinsiek sterker bent? Dat kan niet. Dat Bart Verhaeghe de titel verwacht, is dan ook volkomen terecht.”