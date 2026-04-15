De onvoorspelbaarheid van Union die het verschil zou kunnen maken met/tegen Club Brugge

David Hubert is een trotse coach na de overwinning van Union in Mechelen. De Brusselaars toonden andermaal veel flexibiliteit en blijven week na week punten sprokkelen. Nog acht speeldagen volhouden en de titel opnieuw vieren?

Ook dit weekend vertrok Kjell Scherpen uit Mechelen met brandschone handschoenen, zonder ook maar één redding te moeten doen. Union schrok slechts één keer, toen Benito Raman Kevin Mac Allister voorbijging, maar daarna overhaastte en de bal hoog over het doel joeg.

"Ik ben tevreden met het resultaat en met het feit dat we eigenlijk nooit echt in de problemen zijn gekomen. We gaven heel weinig gevaarlijke kansen weg. Het was een zeer volwassen prestatie", aldus David Hubert op de persconferentie.

Elke match is een cruciaal duel

Zondag wacht Union een echte kraker, met de komst van Club Brugge. Maar Hubert wil niet spreken over dé match tussen de twee overgebleven titelkandidaten: "Er zijn nog acht wedstrijden. We moeten heel nederig blijven. Het is de eerste tegen de tweede, natuurlijk wordt dat een sleutelduel. Maar dat is elke match. Mechelen was dat ook: als we daar geen punten pakten, zaten we in een lastige situatie."

Ook al scoort Club Brugge vlotter, Union maakt zeker kans: "Het is geen schoonheidswedstrijd. Kritiek hoort erbij, we aanvaarden die, en ik uit ze zelf ook, onder meer over bepaalde keuzes in de laatste zone. Maar als sommigen Union een efficiënt en klinisch team willen noemen, mogen we er wel aan herinneren dat we er ook drie hadden kunnen maken. Defensieve soliditeit is ook een kwaliteit, zeker op dit moment van het seizoen, en dat hoort bij ons."

De aanpak van Union, een voorbeeld om te volgen

Dat is waarschijnlijk het grote verschil met Club, dat sinds de komst van Ivan Leko nog maar één clean sheet heeft in vijftien Pro League-wedstrijden (de 3-0-zege tegen Standard). En de andere troef van Union (naast de kracht op stilstaande fases)? De onvoorspelbaarheid van de tactische invulling van de dag.



Lees ook... Wat levert het 'titelduel' op? Filip Joos formeel: "Dat kan Union SG niet tegen Club Brugge"›

Gisteren moest David Hubert het stellen zonder Kamiel Van de Perre en Besfort Zeneli. In de eerste seizoenen in 1A waren zulke afwezigen door de smalle kern haast niet op te vangen. Tegen Mechelen bleven ze zo goed als onopgemerkt.

"We kozen ervoor om weer met twee spitsen te spelen. Dat was een keuze, want we hadden evengoed met één diepe spits kunnen blijven spelen, er waren andere opties om het middenveld te verdichten. We hebben meerdere duo's; precies daarin schuilt het voordeel dat we op verschillende manieren gevaar kunnen brengen", legt Hubert uit.

Het moet gezegd: de Union-trainer is niet van het conservatieve type. Blessures, schorsingen en het loodzware schema hielpen daar uiteraard bij, maar het valt op dat hij sinds november niet meer twee keer op rij met dezelfde basiself is gestart, toen tegen Galatasaray en daarna Anderlecht. Dat was trouwens de enige keer onder zijn bewind. En toch vertoont zijn ploeg een feilloze regelmaat. In 2026 kon enkel Bayern München hen verslaan.

Veel wijzigingen, maar geen impact op de resultaten

Het defensieve trio en de twee wingbacks zijn al wekenlang erg stabiel, maar op het middenveld en voorin verandert er heel wat, zowel qua invulling als qua profielen: "We doen het met wat we hebben. En er is genoeg om mee te werken. De voorbije weken hadden we in bepaalde zones wat problemen, dan moesten we creatief zijn en overschakelen naar een systeem met één spits omdat er geen tweede beschikbaar was. Dat liet ons toe een nieuwe dynamiek en een ander evenwicht te vinden. En vandaag maakt het ons ook veelzijdiger in de keuzes die we kunnen maken".

Veelzijdig. Onvoorspelbaar. Deze winter klopte Union Club Brugge met tegelijk Louis Patris, Anan Khalaili en Guillherme op de flanken. Later maakte Hubert plaats voor Besfort Zeneli en zijn infiltraties. Vandaag beschikt hij, ondanks de blessure van Promise David, opnieuw over vier spitsen met heel verschillende profielen. Ideaal om te variëren naargelang de vorm van het moment en de tegenstanders.

Ook al heeft Club Brugge (met ruime voorsprong) de duurste kern van België, de basiself valt iets makkelijker te raden. De boosheid van Ivan Leko over zijn internationals is dan ook allerminst onbelangrijk: op bepaalde posities zijn er minder alternatieven. Op de eerste speeldag tegen Anderlecht hadden de derde centrale verdediger en het plan B op de flanken dit seizoen nog geen enkele competitiewedstrijd in de basis gestart. Wat als de keuze aan wapens uiteindelijk in het voordeel van Union SG uitdraait?