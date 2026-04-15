De onvoorspelbaarheid van Union die het verschil zou kunnen maken met/tegen Club Brugge

De onvoorspelbaarheid van Union die het verschil zou kunnen maken met/tegen Club Brugge
David Hubert is een trotse coach na de overwinning van Union in Mechelen. De Brusselaars toonden andermaal veel flexibiliteit en blijven week na week punten sprokkelen. Nog acht speeldagen volhouden en de titel opnieuw vieren?

Ook dit weekend vertrok Kjell Scherpen uit Mechelen met brandschone handschoenen, zonder ook maar één redding te moeten doen. Union schrok slechts één keer, toen Benito Raman Kevin Mac Allister voorbijging, maar daarna overhaastte en de bal hoog over het doel joeg.

"Ik ben tevreden met het resultaat en met het feit dat we eigenlijk nooit echt in de problemen zijn gekomen. We gaven heel weinig gevaarlijke kansen weg. Het was een zeer volwassen prestatie", aldus David Hubert op de persconferentie.

Elke match is een cruciaal duel

Zondag wacht Union een echte kraker, met de komst van Club Brugge. Maar Hubert wil niet spreken over dé match tussen de twee overgebleven titelkandidaten: "Er zijn nog acht wedstrijden. We moeten heel nederig blijven. Het is de eerste tegen de tweede, natuurlijk wordt dat een sleutelduel. Maar dat is elke match. Mechelen was dat ook: als we daar geen punten pakten, zaten we in een lastige situatie."

Ook al scoort Club Brugge vlotter, Union maakt zeker kans: "Het is geen schoonheidswedstrijd. Kritiek hoort erbij, we aanvaarden die, en ik uit ze zelf ook, onder meer over bepaalde keuzes in de laatste zone. Maar als sommigen Union een efficiënt en klinisch team willen noemen, mogen we er wel aan herinneren dat we er ook drie hadden kunnen maken. Defensieve soliditeit is ook een kwaliteit, zeker op dit moment van het seizoen, en dat hoort bij ons."

De aanpak van Union, een voorbeeld om te volgen

Dat is waarschijnlijk het grote verschil met Club, dat sinds de komst van Ivan Leko nog maar één clean sheet heeft in vijftien Pro League-wedstrijden (de 3-0-zege tegen Standard). En de andere troef van Union (naast de kracht op stilstaande fases)? De onvoorspelbaarheid van de tactische invulling van de dag.

Gisteren moest David Hubert het stellen zonder Kamiel Van de Perre en Besfort Zeneli. In de eerste seizoenen in 1A waren zulke afwezigen door de smalle kern haast niet op te vangen. Tegen Mechelen bleven ze zo goed als onopgemerkt.

"We kozen ervoor om weer met twee spitsen te spelen. Dat was een keuze, want we hadden evengoed met één diepe spits kunnen blijven spelen, er waren andere opties om het middenveld te verdichten. We hebben meerdere duo's; precies daarin schuilt het voordeel dat we op verschillende manieren gevaar kunnen brengen", legt Hubert uit.

Het moet gezegd: de Union-trainer is niet van het conservatieve type. Blessures, schorsingen en het loodzware schema hielpen daar uiteraard bij, maar het valt op dat hij sinds november niet meer twee keer op rij met dezelfde basiself is gestart, toen tegen Galatasaray en daarna Anderlecht. Dat was trouwens de enige keer onder zijn bewind. En toch vertoont zijn ploeg een feilloze regelmaat. In 2026 kon enkel Bayern München hen verslaan.

Veel wijzigingen, maar geen impact op de resultaten

Het defensieve trio en de twee wingbacks zijn al wekenlang erg stabiel, maar op het middenveld en voorin verandert er heel wat, zowel qua invulling als qua profielen: "We doen het met wat we hebben. En er is genoeg om mee te werken. De voorbije weken hadden we in bepaalde zones wat problemen, dan moesten we creatief zijn en overschakelen naar een systeem met één spits omdat er geen tweede beschikbaar was. Dat liet ons toe een nieuwe dynamiek en een ander evenwicht te vinden. En vandaag maakt het ons ook veelzijdiger in de keuzes die we kunnen maken".

Veelzijdig. Onvoorspelbaar. Deze winter klopte Union Club Brugge met tegelijk Louis Patris, Anan Khalaili en Guillherme op de flanken. Later maakte Hubert plaats voor Besfort Zeneli en zijn infiltraties. Vandaag beschikt hij, ondanks de blessure van Promise David, opnieuw over vier spitsen met heel verschillende profielen. Ideaal om te variëren naargelang de vorm van het moment en de tegenstanders.

Ook al heeft Club Brugge (met ruime voorsprong) de duurste kern van België, de basiself valt iets makkelijker te raden. De boosheid van Ivan Leko over zijn internationals is dan ook allerminst onbelangrijk: op bepaalde posities zijn er minder alternatieven. Op de eerste speeldag tegen Anderlecht hadden de derde centrale verdediger en het plan B op de flanken dit seizoen nog geen enkele competitiewedstrijd in de basis gestart. Wat als de keuze aan wapens uiteindelijk in het voordeel van Union SG uitdraait?

Wat levert het 'titelduel' op? Filip Joos formeel: "Dat kan Union SG niet tegen Club Brugge"

Wat levert het 'titelduel' op? Filip Joos formeel: "Dat kan Union SG niet tegen Club Brugge"

De strijd tegen de tijd is begonnen voor Nathan De Cat: haalt hij de bekerfinale?

En wat nu? Romelu Lukaku brengt ook de Rode Duivels in de problemen

Ongeziene opsteker voor RSC Anderlecht? Vijf miljoen euro of zelfs meer op komst

Het Vetlesen-effect? Analisten zeggen wat het verschil was tussen Club Brugge en STVV

De redder van het Waasland? Speler blijft maar scoren en maakt indruk - volgend jaar JPL?

Uitvinder van de play-offs is streng en vreest het ergste

'Sporting Charleroi wil speler wegkapen bij ... RSC Anderlecht'

Ex-speler KAA Gent, Mechelen en Anderlecht doet Rode Duivels dromen: bocht van 180 graden?

De vloek van Anderlecht: paars-wit begint opnieuw verzwakt aan dé match van het seizoen

Nieuwe late opdoffer voor Belgian Red Flames: "Alles nog in eigen handen"

Analisten zeer helder over Diakhon en Leko

Wordt speler Antwerp hét koopje van de zomer? Al maanden van de aardbodem verdwenen, maar ...

🎥 RSC Anderlecht geeft ex-Rode Duivel Marvin Ogunjimi een verrassende nieuwe rol

Droomtransfer voor vele miljoenen komt dichterbij voor goudhaantje Club Brugge: ex-coach legt uit

Verrassing: 'Club Brugge wil Ajax, Lille, Dortmund & co aftroeven voor speler van ... Standard'

Big Rom naar Anderlecht? 'Grote concurrent duikt op'

Kassa kassa? 'PSV wil Newcastle & co aftroeven voor sterkhouder KRC Genk'

Herman Van Holsbeeck is terug in de voetbalwereld en breekt de stilte

Drama voor ex-doelman Anderlecht: na vier wedstrijden en één assist is het al over en sluiten

Kan Nathan De Cat de bekerfinale halen? We gingen te rade bij een sportarts én vonden precedenten bij De Bruyne, Mbappé en Depay

Een fortuin kwijt? USA lijkt duidelijk statement te maken in verband met WK 2026

Deze prestatie had Anderlecht héél hard nodig: Justin Heekeren legt druk bij Colin Coosemans én zorgt voor extra pigment in contractonderhandelingen

Komt er een héél opvallende terugkeer aan? 'Kasper Dolberg is aangeboden bij RSC Anderlecht en... Club Brugge'

De eerste twee halvefinalisten in de Champions League zijn gekend

'Belgische eersteklasser wapent zich voor transferstrijd en verlengt contract van absolute sterkhouder'

Woorden van Nicky Hayen keren als een boemerang terug: "Nog nooit gehoord van een trainer van een profclub"

Manchester City, Manchester United én Arsenal willen Sandro Tonali: 'Newcastle United plakt dit héél duidelijke bedrag op Italiaan'

Vanhaezebrouck laat niets heel na STVV - Club Brugge: "Amerikaanse politieagent op een kruispunt"

Achtergrond bij een héél opmerkelijke transferconstructie: Hoe RB Leipzig profiteerde van Italiaanse paniek en Openda voor héél véél geld kon slijten

Ondanks contractverlenging: dit wordt één van de heetste transferdossiers deze zomer in België

Is deze Nederlandse international hét koopje van de zomer? Premier League-topclubs staan in de rij

Aurelio De Laurentiis beslist, Anderlecht droomt: 'Napoli wil af van (loon van) Romelu Lukaku én laat Rode Duivel gratis vertrekken'

Vincent Kompany blikt met héél véél respect voor Real Madrid vooruit naar cruciaal duel

📷 "Ons kleine meisje, gestuurd door onze jongen vanuit de hemel": pakkende boodschap van Casper Nielsen

Mist Bruggeling het WK? "Als hij zijn niveau had door kunnen trekken ..."

