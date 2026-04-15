Wat levert het 'titelduel' op? Filip Joos formeel: "Dat kan Union SG niet tegen Club Brugge"

Dit weekend staat er met Union SG - Club Brugge een heel belangrijk duel in de Champions' Play-offs op het programma. Welk team zet een stap(je) richting titel? Het zou wel eens heel erg spannend kunnen worden.

Union SG heeft de defensieve stabiliteit, Club Brugge (soms) het dominante, goede voetbal. Een clash tussen spelsystemen en speltactieken wordt het sowieso. Levert dat sensatie of saaiheid op? Daar is niemand het over eens.

Wat levert Union SG - Club Brugge op?

Het is bovendien de 100e keer in de geschiedenis dat beide teams het tegen elkaar opnemen. Union SG won 42 van de eerste 99 duels, Club Brugge won er 36. Er waren ook 21 gelijke spelen, iets waar Club Brugge nu misschien blij mee zou zijn.

Hoewel: in de play-offs won Club Brugge tot dusver al vier keer van Union SG, terwijl de Brusselaars maar twee keer wonnen. En enkel Club Brugge won al een keertje in eigen huis, liefst vijf van de acht keer kregen we een uitzege en er waren ook twee gelijke spelen.

De winstkansen van Union SG en Club Brugge onder de loep

Vorig seizoen waren de matchen tussen de Brusselaars en de Bruggelingen van doorslaggevend belang in de eindstrijd. Union SG pakte toen 4 op 6, genoeg voor de titel. En wat wordt het dit seizoen? Veel analisten verwachten een saaie wedstrijd.



"0-0, 1-0, 0-1, een nerveuze match, zoiets", aldus Filip Joos in 90 Minutes. "Het blijft voetbal, maar de kans is klein dat het meer wordt dan dat. En ik denk dat als er een ploeg afgetekend zal winnen, het Club Brugge is. Ik denk dat Union misschien iets meer kans heeft om te winnen, maar ik denk niet dat ze afgetekend kunnen winnen."