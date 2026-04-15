Wat levert het 'titelduel' op? Filip Joos formeel: "Dat kan Union SG niet tegen Club Brugge"

Wat levert het 'titelduel' op? Filip Joos formeel: "Dat kan Union SG niet tegen Club Brugge"
Dit weekend staat er met Union SG - Club Brugge een heel belangrijk duel in de Champions' Play-offs op het programma. Welk team zet een stap(je) richting titel? Het zou wel eens heel erg spannend kunnen worden.

Union SG heeft de defensieve stabiliteit, Club Brugge (soms) het dominante, goede voetbal. Een clash tussen spelsystemen en speltactieken wordt het sowieso. Levert dat sensatie of saaiheid op? Daar is niemand het over eens.

Wat levert Union SG - Club Brugge op?

Het is bovendien de 100e keer in de geschiedenis dat beide teams het tegen elkaar opnemen. Union SG won 42 van de eerste 99 duels, Club Brugge won er 36. Er waren ook 21 gelijke spelen, iets waar Club Brugge nu misschien blij mee zou zijn.

Hoewel: in de play-offs won Club Brugge tot dusver al vier keer van Union SG, terwijl de Brusselaars maar twee keer wonnen. En enkel Club Brugge won al een keertje in eigen huis, liefst vijf van de acht keer kregen we een uitzege en er waren ook twee gelijke spelen.

De winstkansen van Union SG en Club Brugge onder de loep

Vorig seizoen waren de matchen tussen de Brusselaars en de Bruggelingen van doorslaggevend belang in de eindstrijd. Union SG pakte toen 4 op 6, genoeg voor de titel. En wat wordt het dit seizoen? Veel analisten verwachten een saaie wedstrijd.


"0-0, 1-0, 0-1, een nerveuze match, zoiets", aldus Filip Joos in 90 Minutes. "Het blijft voetbal, maar de kans is klein dat het meer wordt dan dat. En ik denk dat als er een ploeg afgetekend zal winnen, het Club Brugge is. Ik denk dat Union misschien iets meer kans heeft om te winnen, maar ik denk niet dat ze afgetekend kunnen winnen."

Volg Union SG - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (19/04).

🎥 RSC Anderlecht geeft ex-Rode Duivel Marvin Ogunjimi een verrassende nieuwe rol

🎥 RSC Anderlecht geeft ex-Rode Duivel Marvin Ogunjimi een verrassende nieuwe rol

11:00
Analisten zeer helder over Diakhon en Leko

Analisten zeer helder over Diakhon en Leko

07:20
Droomtransfer voor vele miljoenen komt dichterbij voor goudhaantje Club Brugge: ex-coach legt uit

Droomtransfer voor vele miljoenen komt dichterbij voor goudhaantje Club Brugge: ex-coach legt uit

08:40
3
Verrassing: 'Club Brugge wil Ajax, Lille, Dortmund & co aftroeven voor speler van ... Standard'

Verrassing: 'Club Brugge wil Ajax, Lille, Dortmund & co aftroeven voor speler van ... Standard'

10:00
Kassa kassa? 'PSV wil Newcastle & co aftroeven voor sterkhouder KRC Genk'

09:30
1
Big Rom naar Anderlecht? 'Grote concurrent duikt op'

09:00
11
Herman Van Holsbeeck is terug in de voetbalwereld en breekt de stilte

08:00
3
Drama voor ex-doelman Anderlecht: na vier wedstrijden en één assist is het al over en sluiten

08:20
Kan Nathan De Cat de bekerfinale halen? We gingen te rade bij een sportarts én vonden precedenten bij De Bruyne, Mbappé en Depay

07:00
3
Een fortuin kwijt? USA lijkt duidelijk statement te maken in verband met WK 2026

07:40
13
Deze prestatie had Anderlecht héél hard nodig: Justin Heekeren legt druk bij Colin Coosemans én zorgt voor extra pigment in contractonderhandelingen

06:30
Komt er een héél opvallende terugkeer aan? 'Kasper Dolberg is aangeboden bij RSC Anderlecht en... Club Brugge'

22:30
9
De eerste twee halvefinalisten in de Champions League zijn gekend

23:00
7
'Belgische eersteklasser wapent zich voor transferstrijd en verlengt contract van absolute sterkhouder'

22:00
Woorden van Nicky Hayen keren als een boemerang terug: "Nog nooit gehoord van een trainer van een profclub"

21:40
1
Manchester City, Manchester United én Arsenal willen Sandro Tonali: 'Newcastle United plakt dit héél duidelijke bedrag op Italiaan'

21:20
1
Vanhaezebrouck laat niets heel na STVV - Club Brugge: "Amerikaanse politieagent op een kruispunt"

18:20
2
Achtergrond bij een héél opmerkelijke transferconstructie: Hoe RB Leipzig profiteerde van Italiaanse paniek en Openda voor héél véél geld kon slijten

21:00
Ondanks contractverlenging: dit wordt één van de heetste transferdossiers deze zomer in België

18:40
4
Is deze Nederlandse international hét koopje van de zomer? Premier League-topclubs staan in de rij

20:20
Aurelio De Laurentiis beslist, Anderlecht droomt: 'Napoli wil af van (loon van) Romelu Lukaku én laat Rode Duivel gratis vertrekken'

19:40
1
Vincent Kompany blikt met héél véél respect voor Real Madrid vooruit naar cruciaal duel

20:00
📷 "Ons kleine meisje, gestuurd door onze jongen vanuit de hemel": pakkende boodschap van Casper Nielsen

14:00
Mist Bruggeling het WK? "Als hij zijn niveau had door kunnen trekken ..."

17:00
6
Opvolger Tresoldi? 'Club Brugge wil target wegkapen voor neus Anderlecht'

17:40
Binnenkort nog meer doelpunten met een Brits randje? 'Kompany wil deze aanvaller naar Bayern München halen'

19:20
1
Maesschalck spreekt na de storm over Romelu Lukaku: "Hij was dat beu"

19:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 14/04: Dibango

18:02
'Standard laat oog vallen op bijzondere linksachter'

18:02
1
🎥 De grinta van Vetlesen, de klasse-actie van Vanaken voor Diakhon: aftermovie Club Brugge vertelt heel veel

13:00
Marc Brys of Tom Saintfiet? De keuze is gevallen in Ghana

17:20
Topclub wil deal rond Stankovic gebruiken om nog tweede dossier bij Club Brugge af te werken

12:00
11
"Anders krijgen we op onze kop": Lardot tevreden over arbitrage in Standard - Westerlo en Anderlecht - Gent

16:30
Miljoenentransfer op komst? 'Club Brugge heeft verdediger op het oog, maar die gaat wat kosten'

14:20
3
Vanhaezebrouck geeft Ivan Leko gelijk, maar... "De afrekening die volgde, vond ik raar"

14/04
1
"Hij werd vernederd": ligt Dodi Lukebakio overhoop met José Mourinho?

16:00

Play-off 1

 Speeldag 2
STVV STVV 1-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 KAA Gent KAA Gent

Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 0-0 OH Leuven OH Leuven

Play-off 3

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-0 La Louvière La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

