"Union SG veel overtuigender dan Club Brugge"

Union SG 6 op 6, Club Brugge 6 op 6. Is de race in de Champions' Play-offs nu al een tweestrijd geworden? Het zou zomaar kunnen. Maar wie maakt nu eigenlijk het meeste indruk? De analisten zijn het er niet over eens.

Union SG en Club Brugge hebben elk op hun manier al 6 op 6 gepakt in deze Champions' Play-offs. Het duel van komend weekend in het Dudenpark tussen beide topploegen lijkt dan ook nu al een belangrijk duel te worden.

Titelstrijd ligt nog altijd open

Marc Degryse liet verstaan dat hij van Union SG toch wel wat meer verwacht dan wat hij op dit moment ziet van de kampioen. Bij de Brusselaars gaat het vooral over defensieve stabiliteit, terwijl het flitsend voetbal soms ontbreekt.

Peter Vandenbempt spreekt in de podcast Vandenbempt dan weer heel andere woorden: "Club Brugge heeft nog maar eens een moeilijke uitwedstrijd gehad. Het middenveld werd overvleugeld, het kreeg voetballes in de eerste helft van STVV."

Maakte Union SG meer indruk dan Club Brugge?

"Vetlesen stak de boel in brand. Een geweldige wissel van Ivan Leko, maar goed: het was nog niet echt goed en het had nog slecht kunnen aflopen ook na de 1-2. Doelman Jackers was redder in nood en straalde rust en zekerheid uit."



"Na twee wedstrijden heeft Club Brugge twee slechte helften gespeeld, één matige en één heel goede. Daarmee kom je er niet denk ik. De match van Union SG was vervelend, maar ze hebben wel verdiend gewonnen. Union heeft nog geen schot tussen de palen toegestaan. In de manier waarop ze het doen is Union veel overtuigender dan Club Brugge."