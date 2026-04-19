Club of Union? Boskamp ziet duidelijke titelfavoriet: "Daarom zie ik ze kampioen worden"

Union SG en Club Brugge lijken onder elkaar uit te maken wie straks kampioen wordt. Voor hun onderlinge topper in het Dudenpark ziet Johan Boskamp voorlopig nog altijd één ploeg als de meest stabiele titelfavoriet.

Er lijken nog twee echte kanshebbers te zijn voor de titel met Union SG en Club Brugge. De twee ploegen hebben een zeer duidelijke voorsprong op de rest van de teams in de Champions' Play-offs.

Zondagavond staat in dat opzicht dan ook een bijzonder belangrijke topper op het programma. In het Dudenpark krijgen we een eerste onderlinge confrontatie tussen de twee titelrivalen in deze play-offs. Een duel dat niet alles zal beslissen, maar wel een stevige tik kan uitdelen in de titelstrijd.

Johan Boskamp ziet in titelstrijd nog altijd één ploeg erboven uitsteken

Voor Johan Boskamp is er voorlopig toch nog altijd één ploeg die er bovenuit steekt. "Ik blijf bij Union", zegt hij bij Het Belang van Limburg. "Ze zijn zo ongelofelijk stabiel, terwijl Club Brugge toch al twee keer heeft staan wankelen in de play-offs."

Boskamp verwijst daarmee onder meer naar de wedstrijd van Club Brugge tegen Sint-Truiden van afgelopen speeldag. Blauw-zwart pakte daar wel de drie punten, maar overtuigde allerminst. "Als er vorig weekend een ploeg verdiende te winnen, dan was het wel STVV", merkt Boskamp verder op.

"Als Union de eerste goal maakt, dan is het negen op de tien keer beklonken. Daarom zie ik ze kampioen worden", besluit de Nederlander, die weet dat de Brusselaars de wedstrijd goed naar hun hand kunnen zetten.