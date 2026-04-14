Vanhaezebrouck geeft Ivan Leko gelijk, maar... "De afrekening die volgde, vond ik raar"

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Analist Hein Vanhaezebrouck heeft na de tweede speeldag van de play-offs zijn analyse gegeven, met in het bijzonder aandacht voor de uitzeges van Club Brugge en Union. Op de vraag welke overwinning het meest indruk maakte, was hij duidelijk: "Die van Club Brugge."

Over de prestatie van Union bleef hij nuchter. “Die van Union had ik verwacht", stelde hij in Het Nieuwsblad, wijzend op het gebrek aan aanvallend gevaar bij de tegenstanders. “STVV en KV Mechelen hebben allebei geen enkele keer tussen de palen kunnen trappen. Als je dat kan, dan heb je de ultieme controle.”

Vanhaezebrouck benadrukte dat die controle niet vanzelfsprekend is. “Niet veel ploegen zijn daartoe in staat, zelfs Bayern niet", klonk het. Tegelijk verwacht hij dat Union nog sterker zal worden. “Rodriguez komt nu terug, Florucz, Van de Perre... ze gaan alleen maar sterker worden.”

Lof voor Leko omdat hij Diakhon er snel afhaalde

Bij Club Brugge zag hij echter ook zorgen, onder meer door mogelijke blessures bij Simon Mignolet en Kyriani Sabbe. Daarnaast viel de invalbeurt van Diakhon op. “Hij was héél slecht gestart - dat heeft hij wel meer - en werd geleidelijk beter", analyseerde Vanhaezebrouck.

Hij had begrip voor coach Ivan Leko, die snel ingreep. “Je moet hem feliciteren dat hij iemand er meteen weer durft afhalen", zei hij, al suggereerde hij ook twijfel bij de trainer. “Oei, ik heb hier misschien wel de verkeerde wissel gedaan.”

Toch stelde Vanhaezebrouck zich vragen bij de publieke kritiek achteraf. “De afrekening die volgde vond ik raar", klonk het. “Als je weet dat dat zo is, waarom stel je hem dan op? Het zo publiekelijk zeggen is ook een waarschuwing voor Diakhon: misschien snap je het nu wel.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Union SG - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (19/04).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Union SG

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 2
STVV STVV 1-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 KAA Gent KAA Gent

Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 0-0 OH Leuven OH Leuven

Play-off 3

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-0 La Louvière La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Dirk1897 Dirk1897 over 'Anderlecht ontrolt groot plan om Nathan De Cat fit te krijgen voor bekerfinale' André Coenen André Coenen over Marc Degryse stelt zich vragen over speler van Union: "Ik wil hem eens zien uitblinken" André Coenen André Coenen over Alles is nu al bijna beslist in de Pro League: waar is de fameuze spanning van de Play-Offs gebleven? rafke pafke rafke pafke over Catastrofe voor Anderlecht: Nathan De Cat niet klaar voor bekerfinale Canard-i Canard-i over Adriano Bertaccini opgelucht, maar hij heeft ook iets te vertellen over zijn invallersstatuut Canard-i Canard-i over Jelle Vossen moet nog iets kwijt over Sven Vandenbroeck: "Ik denk dat dat niet alleen voor mij geldt" JaKu JaKu over Olivier Deschacht luidt de alarmbel bij Anderlecht: "Dat is een probleem" JaKu JaKu over "Union SG veel overtuigender dan Club Brugge" filip.dhose filip.dhose over Jelle Vossen stomverbaasd bij Zulte Waregem: "Dát maakt het eens zo zuur" filip.dhose filip.dhose over Geen finale tegen Eupen nodig: RFC Luik verzekert zich van een plek in de Play-offs! Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved