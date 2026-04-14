Vanhaezebrouck geeft Ivan Leko gelijk, maar... "De afrekening die volgde, vond ik raar"

Analist Hein Vanhaezebrouck heeft na de tweede speeldag van de play-offs zijn analyse gegeven, met in het bijzonder aandacht voor de uitzeges van Club Brugge en Union. Op de vraag welke overwinning het meest indruk maakte, was hij duidelijk: "Die van Club Brugge."

Over de prestatie van Union bleef hij nuchter. “Die van Union had ik verwacht", stelde hij in Het Nieuwsblad, wijzend op het gebrek aan aanvallend gevaar bij de tegenstanders. “STVV en KV Mechelen hebben allebei geen enkele keer tussen de palen kunnen trappen. Als je dat kan, dan heb je de ultieme controle.”

Vanhaezebrouck benadrukte dat die controle niet vanzelfsprekend is. “Niet veel ploegen zijn daartoe in staat, zelfs Bayern niet", klonk het. Tegelijk verwacht hij dat Union nog sterker zal worden. “Rodriguez komt nu terug, Florucz, Van de Perre... ze gaan alleen maar sterker worden.”

Lof voor Leko omdat hij Diakhon er snel afhaalde

Bij Club Brugge zag hij echter ook zorgen, onder meer door mogelijke blessures bij Simon Mignolet en Kyriani Sabbe. Daarnaast viel de invalbeurt van Diakhon op. “Hij was héél slecht gestart - dat heeft hij wel meer - en werd geleidelijk beter", analyseerde Vanhaezebrouck.

Hij had begrip voor coach Ivan Leko, die snel ingreep. “Je moet hem feliciteren dat hij iemand er meteen weer durft afhalen", zei hij, al suggereerde hij ook twijfel bij de trainer. “Oei, ik heb hier misschien wel de verkeerde wissel gedaan.”

Lees ook... Opgepast Club Brugge! Het wapen van Union is in vorm: "Ik had het mijn oma beloofd"›

Toch stelde Vanhaezebrouck zich vragen bij de publieke kritiek achteraf. “De afrekening die volgde vond ik raar", klonk het. “Als je weet dat dat zo is, waarom stel je hem dan op? Het zo publiekelijk zeggen is ook een waarschuwing voor Diakhon: misschien snap je het nu wel.”