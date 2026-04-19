Frank Boeckx waarschuwt Club Brugge voor clash met Union: "Dan ga je de boot in"

Club Brugge trekt zondagavond met één duidelijke opdracht naar Union SG: winnen en de leidersplaats overnemen. Volgens Frank Boeckx zal blauw-zwart daarvoor wel een pak constanter moeten presteren dan in de vorige topwedstrijden.

Club Brugge neemt het zondagavond op tegen Union SG. De Bruggelingen trekken naar het Dudenpark waar ze bij winst over Union kunnen springen naar de eerste plaats. Momenteel telt Club één punt minder.

Maar dan zal het wel beter moeten dan in de voorbije wedstrijden van de Champions' Play-offs. Na een fenomenale eerste helft tegen Anderlecht maakte Club het zich nog bijzonder moeilijk. Ook vorige week, tegen STVV, kwam blauw-zwart goed weg.

Frank Boeckx ziet duidelijk werkpunt voor Club Brugge

"Het is bij Club Brugge in beide wedstrijden, zowel tegen Anderlecht als tegen STVV, telkens maar een helft goed geweest. Je kan tegen Union geen helft missen, want dan ga je de boot in", analyseert Frank Boeckx bij DAZN.

"Dat is iets wat Leko wel zal meegeven", gaat hij verder. "De wissel van Diakhon was misschien een signaal dat verslapping niet mogelijk is of je wordt gewisseld." 

"Dat is volgens mij een werkpunt voor Club Brugge. Zeker in deze wedstrijd moet er 90 minuten maximale inzet zijn", besluit Boeckx. Tegen Union volstaat het niet om slechts in fases de betere ploeg te zijn.

Volg Union SG - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 13:30 STVV STVV
Union SG Union SG 18:30 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem

