Marc Degryse ziet één groot verschil tussen Club Brugge en Union

Club Brugge staat zondagavond voor een cruciale topper op het veld van Union SG. Marc Degryse ziet één duidelijk voordeel bij de Brusselaars en legt daarmee meteen een gevoelig werkpunt bloot bij blauw-zwart.

Dé topper van deze speeldag staat zondagavond op de planning. Club Brugge gaat op bezoek bij de huidige leider en regerende kampioen Union SG. De Bruggelingen tellen één punt minder dan de Brusselaars.

Het belooft een bijzonder interessante wedstrijd te worden tussen de beste aanval en de beste verdediging van het land. Marc Degryse merkt alvast nog een groot verschil op tussen beide ploegen.

Marc Degryse ziet Union op cruciaal vlak boven Club Brugge uitsteken

De analist ziet dat Union een pak meer 'power' heeft. "Wel, dat is waar Union een streepje voor heeft. Los van de tactiek, is dat een facet waarin Club Brugge het soms laat afweten", zegt hij bij Het Laatste Nieuws.

"Club moet de match aanvatten zoals het dat tegen Anderlecht gedaan heeft. De tegenstander bij de nek grijpen en niet loslaten", gaat hij verder met een tip voor blauw-zwart.

"Tegen STVV was dat na de rust ook een beetje zo. Op dat gebied steekt Union er bovenuit. Op vlak van intensiteit doet niemand beter. Club moet proberen zijn voet daarnaast te zetten", besluit de analist.