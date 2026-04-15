Van der Elst en Vidarsson zien het: "Zo kan je kampioen worden"

Union SG en Club Brugge staan er voorlopig goed voor in de Champions' Play-offs. En dus wordt het uitkijken naar wat beide ploegen aankomend weekend tegen elkaar vermogen. Beide ploegen hebben al wat indruk gemaakt dit seizoen.

Union SG neemt het komend weekend in het eigen Dudenpark op tegen Club Brugge. Daar thuis winnen kan een serieuze stap richting titel zijn, maar aan de andere kant kan blauw-zwart dan weer de leiding overnemen.

Union SG toont defensieve stabiliteit

De eerste twee wedstrijden van de Champions' Play-offs brachten het verschil in beide spelstijlen naar boven. De Bruggelingen scoorden al zes keer, terwijl Union SG nog geen enkel schot op doel moest incasseren.

"Tegen Club Brugge zullen ze wel een kans weggeven bij Union SG, dat wel. Maar het is wel straf dat het in twee wedstrijden niet is gebeurd", is Franky Van der Elst vol lof voor de Brusselaars tijdens zijn analyse voor Een-Tweetje.

De manier om kampioen te worden?

"Ik was op de match tegen KV Mechelen. Ze zijn enorm sterk, ze krijgen geen kans tegen. Je kan veel zeggen over wat ze doen als ze aan de bal zijn en dat dat beter kan, mag en misschien wel moet ... Maar defensief staat het enorm goed."

"Ze geven geen kik. Er zijn in België bijna geen ploegen die hen pijn kunnen doen. Het lukt nauwelijks een ploeg, dat is een enorme sterkte." Een gevoel dat ook gedeeld wordt door Arnar Vidarsson: "Zeventien tegendoelpunten in 32 wedstrijden? Zo kan je kampioen worden."