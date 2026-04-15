Van der Elst en Vidarsson zien het: "Zo kan je kampioen worden"

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Union SG en Club Brugge staan er voorlopig goed voor in de Champions' Play-offs. En dus wordt het uitkijken naar wat beide ploegen aankomend weekend tegen elkaar vermogen. Beide ploegen hebben al wat indruk gemaakt dit seizoen.

Union SG neemt het komend weekend in het eigen Dudenpark op tegen Club Brugge. Daar thuis winnen kan een serieuze stap richting titel zijn, maar aan de andere kant kan blauw-zwart dan weer de leiding overnemen.

Union SG toont defensieve stabiliteit

De eerste twee wedstrijden van de Champions' Play-offs brachten het verschil in beide spelstijlen naar boven. De Bruggelingen scoorden al zes keer, terwijl Union SG nog geen enkel schot op doel moest incasseren.

"Tegen Club Brugge zullen ze wel een kans weggeven bij Union SG, dat wel. Maar het is wel straf dat het in twee wedstrijden niet is gebeurd", is Franky Van der Elst vol lof voor de Brusselaars tijdens zijn analyse voor Een-Tweetje.

De manier om kampioen te worden?

"Ik was op de match tegen KV Mechelen. Ze zijn enorm sterk, ze krijgen geen kans tegen. Je kan veel zeggen over wat ze doen als ze aan de bal zijn en dat dat beter kan, mag en misschien wel moet ... Maar defensief staat het enorm goed."

Lees ook... De onvoorspelbaarheid van Union die het verschil zou kunnen maken met/tegen Club Brugge
"Ze geven geen kik. Er zijn in België bijna geen ploegen die hen pijn kunnen doen. Het lukt nauwelijks een ploeg, dat is een enorme sterkte." Een gevoel dat ook gedeeld wordt door Arnar Vidarsson: "Zeventien tegendoelpunten in 32 wedstrijden? Zo kan je kampioen worden."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Union SG - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (19/04).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Union SG

Meer nieuws

De onvoorspelbaarheid van Union die het verschil zou kunnen maken met/tegen Club Brugge

15:00
De nood aan een nieuw stadion is groot: Club Brugge strikt absoluut record

18:30
Neymar krijgt het stevig aan de stok met de fans van Santos: "Jij dikkerd!"

19:20
Oud-Rode Duivel kijkt uit naar weerzien met Roberto Martinez op het WK: "Zullen zeker enkele woorden wisselen"

19:10
Deze Rode Duivel is wel héél ambitieus: "Ik voel me een mix van Kompany en Vertonghen"

19:00
Op naar het ultieme titelduel? Dit is uw favoriet ... of verandert u deze week van mening?

17:00
Wat levert het 'titelduel' op? Filip Joos formeel: "Dat kan Union SG niet tegen Club Brugge"

10:30
16
Het is beslist: 'Club Brugge incasseert meer dan 20 miljoen euro, maar verliest sterkhouder'

16:30
7
Nijpend probleem op deze positie? Marc Wilmots heeft al twee spelers op de radar

18:00
Ex-speler Charleroi en Standard (met zoon bij Anderlecht) kent verdict na vijf jaar juridische strijd

17:20
De strijd tegen de tijd is begonnen voor Nathan De Cat: haalt hij de bekerfinale?

15:30
Tegen Italië in plaats van Iran op het WK? Bondscoach is wel héél helder

16:00
En wat nu? Romelu Lukaku brengt ook de Rode Duivels in de problemen

14:40
13
Ongeziene opsteker voor RSC Anderlecht? Vijf miljoen euro of zelfs meer op komst

14:20
1
Het Vetlesen-effect? Analisten zeggen wat het verschil was tussen Club Brugge en STVV

11:20
De redder van het Waasland? Speler blijft maar scoren en maakt indruk - volgend jaar JPL?

14:00
Uitvinder van de play-offs is streng en vreest het ergste

13:30
2
'Sporting Charleroi wil speler wegkapen bij ... RSC Anderlecht'

13:00
Ex-speler KAA Gent, Mechelen en Anderlecht doet Rode Duivels dromen: bocht van 180 graden?

12:40
9
De vloek van Anderlecht: paars-wit begint opnieuw verzwakt aan dé match van het seizoen

11:40
6
Nieuwe late opdoffer voor Belgian Red Flames: "Alles nog in eigen handen"

12:20
Analisten zeer helder over Diakhon en Leko

07:20
Wordt speler Antwerp hét koopje van de zomer? Al maanden van de aardbodem verdwenen, maar ...

12:00
1
🎥 RSC Anderlecht geeft ex-Rode Duivel Marvin Ogunjimi een verrassende nieuwe rol

11:00
Droomtransfer voor vele miljoenen komt dichterbij voor goudhaantje Club Brugge: ex-coach legt uit

08:40
4
Verrassing: 'Club Brugge wil Ajax, Lille, Dortmund & co aftroeven voor speler van ... Standard'

10:00
3
Big Rom naar Anderlecht? 'Grote concurrent duikt op'

09:00
24
Kassa kassa? 'PSV wil Newcastle & co aftroeven voor sterkhouder KRC Genk'

09:30
1
Herman Van Holsbeeck is terug in de voetbalwereld en breekt de stilte

08:00
3
Drama voor ex-doelman Anderlecht: na vier wedstrijden en één assist is het al over en sluiten

08:20
Een fortuin kwijt? USA lijkt duidelijk statement te maken in verband met WK 2026

07:40
27
Kan Nathan De Cat de bekerfinale halen? We gingen te rade bij een sportarts én vonden precedenten bij De Bruyne, Mbappé en Depay

07:00
3
Deze prestatie had Anderlecht héél hard nodig: Justin Heekeren legt druk bij Colin Coosemans én zorgt voor extra pigment in contractonderhandelingen

06:30
Komt er een héél opvallende terugkeer aan? 'Kasper Dolberg is aangeboden bij RSC Anderlecht en... Club Brugge'

22:30
15
De eerste twee halvefinalisten in de Champions League zijn gekend

23:00
7
'Belgische eersteklasser wapent zich voor transferstrijd en verlengt contract van absolute sterkhouder'

22:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 2
STVV STVV 1-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 KAA Gent KAA Gent

Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 0-0 OH Leuven OH Leuven

Play-off 3

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-0 La Louvière La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Impala Impala over Wordt speler Antwerp hét koopje van de zomer? Al maanden van de aardbodem verdwenen, maar ... Stigo12 Stigo12 over En wat nu? Romelu Lukaku brengt ook de Rode Duivels in de problemen Andreas2962 Andreas2962 over Het is beslist: 'Club Brugge incasseert meer dan 20 miljoen euro, maar verliest sterkhouder' Andreas2962 Andreas2962 over Een fortuin kwijt? USA lijkt duidelijk statement te maken in verband met WK 2026 Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Was de strafschop die Club Brugge kreeg wel terecht? Lardot velt zijn oordeel Vital Verheyen Vital Verheyen over Uitvinder van de play-offs is streng en vreest het ergste Gewoon Kris Gewoon Kris over Big Rom naar Anderlecht? 'Grote concurrent duikt op' André Coenen André Coenen over Verrassing: 'Club Brugge wil Ajax, Lille, Dortmund & co aftroeven voor speler van ... Standard' The Purple Knight The Purple Knight over Beerschot-coach Mo Messoudi haalt na gemiste promotie uit naar arbitrage in 1B Stefaan_82 Stefaan_82 over Komt er een héél opvallende terugkeer aan? 'Kasper Dolberg is aangeboden bij RSC Anderlecht en... Club Brugge' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved