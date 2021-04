Bewogen weken bij Antwerp en Racing Genk. Wie begint met de het beste gevoel aan de Champions Play-Off?

Antwerp en Racing Genk krijgen de eer om de Champions Play-Off op gang te schieten. Tijd om even vooruit te blikken op deze topper!

Deze wedstrijd was ineens ook de afsluiter van de regulieren competitie en mag zich nu de opener van de Champions Play-Off noemen. Antwerp won in extremis met 3-2 nadat Racing Genk met 0-2 had voorgestaan.

Het was voor beide clubs een bewogen periode tussen deze twee wedstrijden. Al gaat Racing Genk met het beste gevoel deze Champions Play-Off 1. Ze wonnen namelijk de Croky Cup tegen Standard Luik en hebben niet alleen zichzelf verzekerd van Europees voetbal maar tegelijkertijd alle deelnemers in de Champions Play-Off.

Bij Antwerp verliep de voorbereiding veel hobbeliger. Eerst waren er nog de naweeën van de interne strijd die naar buiten was gekomen. Hierdoor moest de teammanager/persverantwoordelijke Frédéric Leidgens vertrekken en werd er intern geschoven om de vacante posities in te vullen. Nadien was er de commotie rond de transfer van Refaelov naar Anderlecht en kwam het bericht dat hij definitief niet meer speelt voor Antwerp. Zo wordt de winnaar van de Gouden Schoen in de belangrijkste wedstrijden van het jaar aan de kant geschoven. Tot slot was er nog Luciano D'Onofrio die gisterenmorgen mee werd genomen voor verhoor op verdenking van het verhandelen van aandelen met voorkennis. Antwerp is hier niet rechtstreeks bij betrokken maar een gezonde situatie is dit niet.

Heel deze situatie kan twee kanten uit. Rug rechten, de rangen sluiten en er vol voor gaan of Antwerp zakt ineen als een kaartenhuisje door de interne strubbelingen en onzekerheid. Vanavond rond 22u30 zullen we weten wie mentaal het sterkst de Champions Play-Off begint.

Kern Antwerp

Bij Antwerp zijn Gelin, Haroun en Coopman er niet bij vanwege blessures. Coopman zal dit seizoen niet meer in actie komen voor Gelin en Haroun is er nog een beetje hoop ze te recupereren voor de play-offs. Refaelov stond nog bij de originele wedstrijdkern maar is ondertussen er niet meer bij.

Racing Genk

Tegenover de laatste competitiewedstrijd is Ito er nu wel weer bij. Hij was toen onzeker omwille van een blessure en met het oog op de bekerfinale wou Van den Brom geen risico nemen. Heynen zit een gele schorsingsdag uit en Wouters is nog herstellende van een kuitblessure. Onuachu staat op 1 doelpunt van de kaap van 30 competitiegoals en kan, indien hij scoort, het seizoenrecord van Wesley Sonck evenaren.

