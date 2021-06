Duivels experimenteren tegen gehandicapt Griekenland

De Rode Duivels trappen vanavond hun voorbereiding op het EK af met een match tegen Griekenland. "Een interessante tegenstander", noemde Roberto Martinez hen. Maar in hoeverre kunnen zij een vuist maken tegen de Rode Duivels?

Ja, we ontbreken Witsel, De Bruyne en Hazard, maar de weelde bij de Duivels is nog net iets groter dan die drie. Met Tielemans, Carrasco, Trossard en Lukaku hebben we bijvoorbeeld nog heel wat jongens in grote vorm.

Al is de kans klein dat Romelu vanavond aan de aftrap staat. De bondscoach wil immers ook zijn invallers in het verhaal betrekken. Michy Batshuayi zou zo zijn ongelooflijke statistieken bij de nationale ploeg nog wat kunnen optrekken.

En wat op het middenveld? Mogelijk krijgt Sambi Lokonga een basisplaats, want Martinez wil zelfs de invallers van de invallers topfit richting 11 juni slepen. Stel je maar eens voor dat hij nog een last minute wijziging moet doorvoeren.

Achteraan is het kiezen tussen Vermaelen en Boyata. Maar aangezien Vermaelen een lange reis heeft gemaakt staat Boyata waarschijnlijk naast Denayer en Alderweireld.

Bij de Grieken zijn er ook heel wat afwezigen. Spitsen Kostas Fortounis en Giorgios Giakoumakis worden binnenkort vader en gaven verstek.

Denkt u dat Griekenland kan winnen tegen een experimenteel België? Wel, betFIRST geeft u een al acht keer uw inzet terug als het gebeurt...