OFFICIEEL: Liverpool versterkt zich met speler van RB Salzburg

Het nieuws hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het ook officieel. Liverpool heeft een akkoord bereikt met RB Salzburg en Takumi Minamino. Op 1 januari zal hij officieel een speler van de Engelse topclub zijn.

Binnen twee weken gaat de transferperiode pas officieel van start, maar de meeste topclubs schieten nu al in actie. Liverpool heeft haar eerste transfer zelfs al beet, want Takumi Minamino komt over van RB Salzburg.

Minamino deed het uitstekend in de Champions League en zo heeft hij zich in de kijker gespeeld bij Liverpool. Hij speelde vooral als linksbuiten, maar bezet de laatste jaren vooral de rechterkant. Hij scoorde in alle competities samen al 9 doelpunten dit seizoen.

De Japanner is uiteraard zeer tevreden met deze transfer. "Het was een droom om een speler van Liverpool te worden. Ik ben enorm gelukkig dat ik mijn droom kan waarmaken. Ik kijk er naar uit om in de Premier League te spelen", aldus Minamino.