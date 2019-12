Firmino schenkt Liverpool de eindzege in Wereldbeker voor clubs na doelpunt in de verlengingen

In het WK voor clubs namen Champions League-winnaar Liverpool en Copa Libertadores-winnaar Flamengo het tegen mekaar op. Liverpool had uiteindelijk verlengingen nodig, maar stelde dankzij een doelpunt van Roberto Firmino de zege veilig.

Jürgen Klopp gaf al enkele keren aan dat hij het WK voor clubs best belangrijk vond en koos voor z'n sterkst mogelijke elf, Rode Duivel Divock Origi zat op de bank bij The Reds. In het basiselftal van Flamengo stonden heel wat bekende namen. Diego Alves (ex-Valencia), Filipe Luis (ex-Atlético Madrid), Rafinha (ex-Bayern), Diego (ex-Wolfsburg en Juventus) en Gabriel Barbosa (gehuurd van Inter) begonnen aan de wedstrijd.

In de openingsminuut kreeg Liverpool meteen een huizenhoge kans. Roberto Firmino was slim weggelopen uit de rug van defensie, maar kon vervolgens zijn schot niet laag houden. Nadien probeerde ook onder meer Naby Keita het nog eens, zonder succes. Flamengo kreeg ook een kansje via Bruno Henrique.

Firmino laat het opnieuw liggen voor Liverpool

Net na de pauze kreeg Roberto Firmino opnieuw dé kans om het openingsdoelpunt te maken. De Braziliaan kwam oog in oog met Alves, maar trapte op de binnenkant van de paal. Flamengo moest even bekomen en kwam ook goed weg toen Mohamed Salah een voorzet net naast trapte, maar de Braziliaanse topclub herstelde nadien wel. Alisson Becker moest gepast tussenkomen op een goed schot van Gabriel Barbosa.

De druk van de Champions League-winnaar nam toe, maar botsten op een formidabele Diego Alves. Vijf minuten voor tijd pakte hij uit met een fabelachtige save op een schot van Jordan Henderson. Flamengo beperkte zich voornamelijk tot verdedigen en kreeg weinig kansen.

VAR komt tussen & Firmino klaart dan toch de klus

In het ultieme slot stormde Mané alleen af op het doel van Diego Alves. De aanvaller werd net voor hij zijn schot afvuurde, aangetikt door Rafinha. De ref legde de bal in eerste instantie op de stip, maar werd door de VAR naar het scherm geroepen. Uiteindelijk besloot hij zelfs om geen vrije trap toe te kennen en hervatte het spel met een scheidsrechtersbal.

Verlengingen konden beide teams nadien niet meer ontlopen en daarin klaarde Roberto Firmino de klus. De Braziliaanse aanvaller kwam na een straffe actie van Sadio Mané in balbezit en legde de bal uiteindelijk voorbij Diego Alves in doel. Flamengo kon daar niet meer van herstellen ondanks een misser van de ingevallen Lincoln in de slotminuut en moest zo de eindzege aan Liverpool laten. The Reds volgen Real Madrid op en pakken voor het eerst de eindzege in dit toernooi.