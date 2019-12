Hernan Losada noemt Lommel 'verdiende winnaar': "Onze eerste helft was enorm slecht"

Beerschot liep in Lommel averij op. Voor de eerste keer in zes wedstrijden proefden de mannen van Losada nog eens van de zure smaak van een nederlaag. De Argentijnse T1 gaf na afloop toe dat Lommel een verdiende winnaar was.

Een zichtbaar aangeslagen Losada slenterde de perszaal binnen na afloop van de verloren wedstrijd (1-0) tegen Lommel. "Het was een zeer slechte eerste helft van ons. Ik had mijn jongens voor aanvang gezegd dat Lommel een zware tegenstander is, zeker als ze thuis spelen. En dan beginnen we zo slap aan de match..."

"Na de rust schakelden we om naar vier verdedigers, om een meerderheid te creëren op de flanken. De eerste twintig minuten waren beter, maar daarna leek het of we de druk voelden. Iedereen leek zo zenuwachtig en we maakten zoveel technische foutjes."

Al moet gezegd worden dat Lommel een sterke wedstrijd speelde en zeker niet onverdiend met drie punten op zak richting kersttafel trekt. "Lommel speelde echt goed. We hebben zeker de kansen gekregen om ook te scoren en misschien verdienden we ook wel een strafschop, maar in totaliteit heeft Lommel verdiend gewonnen", besluit een sportieve Hernan Losada.