🎥 The GOAT? Messi rondt opnieuw de kaap van de vijftig doelpunten... en hoe!

Barcelona won zaterdag met 4-1 van Deportivo Alavés. Lionel Messi scoorde andermaal een heerlijke goal.

Het was doelpunt nummer vijftig voor de Argentijn in 2019. Hij scoorde zo in negen van de laatste tien jaar minstens vijftig doelpunten. Enkel in 2013 lukte dat niet… omdat hij toen aardig wat matchen geblesseerd moest toekijken.

Antoine Griezmann, Arturo Vidal en Luis Suárez scoorden de andere doelpunten voor Barcelona. Lucas Pérez bracht de bezoekers kort voor het uur even terug in de wedstrijd (2-1), maar veel leverde zijn doelpunt uiteindelijk niet op.