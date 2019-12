Matic over zijn ex-ploegmaat: "Het probleem van Hazard is dat hij te lief is"

De moeilijke start van Eden Hazard is al even achter de rug, maar nu staat de Rode Duivel even geblesseerd aan de kant. Geen kansen dus om meer zieltjes te winnen in Bernabéu.

In de Spaanse pers gaf Nemanja Matic een mogelijke verklaring voor de moeilijke start van Eden Hazard bij Real Madrid. "Hij is een te lieve jongen en dat is volgens mij het enige probleem. Omdat hij zo vriendelijk is zal hij meer tijd nemen om zich aan te passen", legde de Serviër uit bij Marca. De verdedigende middenvelder is er wel van overtuigd dat Hazard snel weer de oude zal zijn. "De druk is groot en als je drie mindere matchen speelt krijg je veel kritiek bij Real Madrid. Ik denk dat hij de komende vijf à zes maanden en volgend seizoen weer een van de beste ter wereld zal zijn", besloot hij. Samen wonnen Hazard en Matic twee titels bij Chelsea.





