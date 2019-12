De Bruyne was weeral dé man: "Beste speler in de Premier League, het wordt moeilijk om iets anders te beweren"

Zijn tiende assist liet Kevin De Bruyne noteren tegen Leicester City. Man City won de wedstrijd met 3-1 en de Rode Duivel was de meest opvallende speler op het veld. De krampen aan het einde zeiden alles. Tackles, lopen, sturen... King Kev deed alles.

Het is ook veelzeggend als het op de persconferentie achteraf bijna uitsluitend over de middenvelder ging. "De kwaliteit van onze tegenstander is enorm", zei Brendan Rodgers. "Technisch is hun niveau zo hoog en De Bruyne was van wereldklasse."

Toewijding

Pep Guardiola deed natuurlijk ook zijn duit in het zakje. Hij was vooral onder de indruk van het werk dat zijn sterspeler verrichtte voor de ploeg. "De druk die hij zette, was ongelooflijk. Hij is een spectaculaire speler. En niet alleen aan de bal, hij heeft alles. Vooral zijn toewijding is ongelooflijk."

Jamie Carragher ging nog een stap verder. "Hij is de beste speler in de Premier League", zei die bij Sky Sports. "Het wordt moeilijk om iets anders te beweren. Hij is zo’n speler waar je als trainer moeilijk kritiek op kunt hebben. Hij heeft een geweldige attitude, technisch fantastisch en hij werkt enorm hard."