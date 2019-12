Voetballers zijn geen fan van kerstvoetbal, Vanhaezebrouck ook niet: "Kijk naar Remco Evenepoel"

U mag het gerust van ons aannemen: profvoetballers en hun trainers zijn geen fan van kerstvoetbal. Al zal niemand dat luidop zeggen. Vooral de buitenlandse spelers zien de feestdagen met hun familie de mist ingaan.

Ook Hein Vanhaezebrouck is geen fan. "Er zijn verschillende redenen om tegen te zijn. Maar ik ben vooral geen voorstander van kerstvoetbal omdat wij Belgen van familiefeesten houden. En kerst is toch hét familiegebeuren bij uitstek. Geloof me, bij sommige spelers is de motivatie om in deze periode te voetballen ver zoek, zeker als ze dan ook nog - in tegenstelling tot wat ze gewoon zijn - op afzondering moeten, zoals die van Cercle Brugge."

Vanhaezebrouck ziet het ook druk leggen op de familiale relaties. "Je moet ook weten: een goeie, stabiele relatie is voor een topsporter al niet evident, zeker niet voor een jonge gast. Kijk naar Remco Evenepoel en zijn vriendin, die beslist hadden om ermee te stoppen omdat het bijna niet te doen was - hij zit zó vaak in het buitenland. Gelukkig zijn ze nu weer samen, maar ik kan je zeggen: als trainer zie je véél kapotgaan", zegt hij in Het Nieuwsblad.