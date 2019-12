17-jarige verdediger van KV Mechelen krijgt plots bericht van... Real Madrid-vedette

Saba Chincharauli, de kans is groot dat u nog nooit van hem gehoord heeft. Dat kan vreemd genoemd worden, want de 17-jarige Mechelaar krijgt zelfs berichten van Real Madrid-vedetten.

“Hey Saba, hoe gaat het? Welkom bij de familie. En tot in Madrid!”, klonk het in een videoboodschap op de Instagram van Chincharauli. De verdediger tekende een contract bij LifePro, dat ook de belangen van Marcelo verdedigt.

"Sinds vorige zomer komt een zekere Leandro Da Silva naar onze wedstrijden van de ­beloften kijken”, zegt hij in GvA. “Hij heeft een eigen voetbalacademie én is bovendien een jeugdvriend van Marcelo. Da Silva zag me aan het werk bij Waasland-Beveren en overtuigde me om aan te sluiten bij LifePro, dat ook het managementbureau is van Marcelo."

Eén van de grote bazen kwam zelf poolshoogte nemen. "Caio Alves is dan weer de schoonbroer van ­Marcelo. Hij heeft geregeld dat Marcelo mij een filmpje zou ­sturen om me te verwelkomen. Maar ik wist echt van niets. Het is te zot voor woorden. Al sinds mijn tiende bekijk ik filmpjes van ­Marcelo op Youtube en ­Instagram. Hij is een groot ­voorbeeld voor mij.”