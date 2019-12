Slecht nieuws voor middenvelder van Liverpool: hij komt dit jaar niet meer in actie

Liverpool heeft het WK voor clubs gewonnen, maar tijdens de match was er ook slecht nieuws te noteren voor de Engelse topclub. Oxlade-Chamberlain heeft namelijk een blessure opgelopen. Hij zal al zeker niet meer in actie komen in 2019.

Liverpool won de finale van het WK voor clubs met 1-0 van Flamengo, maar Oxlade-Chamberlain viel geblesseerd uit met een blessure aan de ligamenten van de enkel. Daardoor mist hij de laatste twee matchen van Liverpool in 2019 (Leicester en Wolverhampton). De middenvelder is blessuregevoelig, want in 2018 had hij een zware blessure opgelopen aan de kruisbanden. Daardoor stond hij bijna een jaar aan de kant. Hij leek de laatste maanden opnieuw de oude te worden, maar nu moet hij een nieuwe dreun verwerken.





