🎥 Geniet mee van deze wondermooie goal: "als Messi hem had gemaakt, dan was hij al de wereld rond gegaan"

Jordan Ayew besloot om vlak voor affluiten een slalom in te zetten bij een 1-1-stand tegen West Ham. De aanvaller dacht dat hij waarschijnlijk niets te verliezen had en begon te toveren. Met een paar bewegingen zette hij de West Ham-verdediging in de wind en werkte hij de bal enig mooi als koel af.

De Engelse reporter die de match van commentaar voorzag zei dat "als Messi deze goal soorde zoals Ayew, het waarschijnlijk het hele internet al zou zijn afgeschuimd." Een statement dat kon tellen want het is al een heus leven online aan het leiden.

De 28-jarige Ghanees zorgde met het prachtige doelpunt op de valreep voor de zege van zijn ploeg. Door de overwinning wipt Crystal Palace van plaats dertien naar plaats acht. West Ham geraakt niet weg uit de degradatiezone en blijft zeventiende.

"If Messi had have scored that Ayew goal, it would have broken the internet."



Jordan Ayew may have just scored the goal of the season. Wow! 😱🔥https://t.co/EYJ0xNz5DZ