Eden Hazard geneest goed van zijn blessure, maar hij zal de eerste grote wedstrijd van 2020 missen...

De Rode Duivel is al een maand geblesseerd en het ziet er niet naar uit dat hij snel zal terugkeren. Hij viel geblesseerd uit na een duel tussen hem en Meunier in de Champions League-wedstrijd tegen PSG.

Op 8 januari speelt Real Madrid tegen Valencia in Saoedi-Arabië voor de Spaanse Supercup. Deze wedstrijd zal zonder Eden Hazard gespeeld worden. De Rode Duivel is dan nog niet terug van zijn blessure.

Zidane & co willen dat hun Belgische ster de tijd neemt om terug te komen. Volgens ABC kan de Rode Duivel pas eind januari of begin februari terugkeren. Op 1 februari staat een belangrijk duel tegen Atlético Madrid op de agenda, twee weken voor de heenwedstrijd tegen Manchester City in de Champions League.

De Rode Duivel heeft de blessure opgelopen tijdens de wedstrijd Real Madrid-PSG na een duel met Thomas Meunier.