Officieel: Espanyol heeft nieuwe coach

De rode lantaarn in La Liga heeft deze vrijdag haar derde coach van het seizoen aangesteld. Het gaat om Abelardo Fernandez.

Espanyol staat laatste in de competitie en heeft slechts 10 punten gehaald voor de winterstop (2 overwinningen, 4 keer een gelijkspel en 12 nederlagen). Daarom werd Pablo Machin een paar dagen geleden ontslagen. De Catalaanse club deed er niet lang over om hem te vervangen. Abelardo is aangesteld om de ploeg over te nemen.

"Abelardo Fernandez heeft een akkoord bereikt om de eerste trainer van RCD Espanyol te worden tot het einde van het seizoen", kondigde de club aan in een verklaring die op vrijdag werd gedeeld op Twitter.